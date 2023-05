Mattarella | mai mettere a tacere | tantomeno un libro o una presentazione

Senza sottrarsial confronto, senza pretendere di mettere qualcuno a tacere, tanto meno " ... Insomma, invitava a saper discernere", le parole del Presidente della Repubblica, Sergio, a ...Il presidente della Repubblica alle celebrazioni del centenario della nascita di Don Milani a Vicchio...apprezzato le parole del Presidente, soprattutto in una giornata significativa come il centenario della nascita di Don Milani e in un contesto particolare come la scuola di Barbiana....

Mattarella,mai mettere a tacere qualcuno, tantomeno un libro Agenzia ANSA

Tajani, la nomina del commissario al momento opportuno. "Abbiamo trovato in pochi giorni 2 miliardi, arriveranno fondi europei, ci sono poi i fondi del Pnrr per la risistemazione del Po, tutto quello ...Il Presidente della Repubblica nella giornata di sabato 27 maggio, ha parlato a Barbiana località del comune di Vicchio nel fiorentino, per celebrare i ...