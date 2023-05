Mattarella | «Lo sport è sfida contro i propri limiti e deve esserci rispetto e lealtà»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 27 maggio 2023) Il capo della Stato, Sergio, ha rilasciato un’intervista al vicedirettore della Gazzetta. In occasione della fine del Giro d’Italia, il presidente della Repubblica ha raccontato a Pier Bergonzi la sua visione dello. Domani la premiazione della maglia rosa nel sontuoso scenario, unico al mondo, dei Fori Imperiali. «Loè emozione, divertimento, salute. Ma anche educazione alla vita di comunità. Una via per formare cittadini consapevoli. La nostra storia è fatta anche di momenti, risultati, personaggi che hanno rappresentato pagine che non vengono dimenticate. Personalmente ricordo i giri d’Italia e i Tour di Bartali, Coppi e Magni, le vittorie di Baldini; i giovani atleti delle Olimpiadi di Roma, nel ’60, con l’entusiasmante vittoria nei duecento di Berruti, con i suoi occhiali scuri. Lo stile dei fratelli D’Inzeo. ...