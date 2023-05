(Di sabato 27 maggio 2023) Il presidente della Repubblica in vista a Barbiana per i cento anni dalla nascita del sacerdote educatore

Mattarella e la lezione di don Milani: «Il merito è dare opportunità a chi non ne ha» Corriere della Sera

"Il merito non è l’amplificazione del vantaggio di chi già parte favorito. Merito è dare nuove opportunità a chi non ne ha, perché è giusto e per non far perdere all’Italia talenti; preziosi se trovan ...Don Milani è stato "un grande italiano che, con la sua lezione, ha invitato all'esercizio di una responsabilità attiva. Il suo "I care" è divenuto un motto universale. Il motto di chi rifiuta l'egoism ...