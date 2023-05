Mastella a De Luca | deve prendere impegni chiari per il San Pio

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Ho scritto al Presidente della Regione Vincenzo Deper chiedere un incontro urgente sulla questione ospedale San Pio“, lo annuncia il sindaco di Benevento Clemente. “Esiste un problema di funzionalità dell’ospedale di Benevento che è in uno stato di lenta agonia ormai intollerabile. Mancano medici: da tempo si protrae una situazione da bollino nero al pronto soccorso, dove gli utenti sono costretti ad attese estenuanti e i professionisti a turni assurdi. Un Pronto soccorso in caos ormai cronico, le cui disfunzioni inficiano la gestione complessiva con un cortocircuito nella gestione dei flussi verso i reparti che produce tempi d’attesa lunghi e sovraffollamento. I concorsi non decollano e vanno semideserti. L’ospedale ha subito una catena di dimissioni e continua ad essere poco attrattivo e con carenze ...