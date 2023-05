Massimo Boldi incastrato con l’auto sulle rotaie del tram | “Ero al telefono con delle modelle”

E' l'ora di pranzo di un giorno di sole di fine maggio in un giardino poco lontano da San Pietro, sede romana della Mari Film, la casa di produzione di. Abbonati per leggere anche ...qualche giorno fa è stato protagonista di un incidente con il suo suv nuovo di zecca. E' successo a Milano , in zona Porta Venezia: 'Cipollino' è finito con la sua vettura sopra alle ...È diventato virale sui social un video diimpantanato con il suo suv sui binari del tram a Milano . L'attore e comico è stato filmato da alcuni passanti che si sono fermati a guardare la scena e poi lo hanno aiutato a uscire dal ...

Massimo Boldi: "L'ultimo film insieme a Christian De Sica non faceva ridere. Con Jerry Calà vogliamo fare Yup… Repubblica Roma

L'attore e comico si racconta. La famiglia, il cinema, la presunta rottura con il suo compagno di cinepanettoni "Mai litigato" e i progetti futuri ...Massimo Boldi ha raccontato a Pomeriggio Cinque cosa è accaduto quando è rimasto bloccato tra i binari del tram a causa del fango ...