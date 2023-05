Marta e il papà a Budapest con la Roma | fake news o verità? Cosa sappiamo

(Di sabato 27 maggio 2023) E se fosse unaad averci conquistato tutti? Ad aver fatto parlare per una giornata intera i social e a essere finita in prima pagina sul Corriere della Sera nel Caffè di Gramellini? E se ...

E forse il segreto del successo della storia di, finita sui siti e sui giornali di mezza Europa, è proprio questa. "" potremmo essere tutti noi.potrebbe essere la figlia, la sorella ...La Costamagna ha cercato di giustificare ildi: " Non sono d'accordo con voi. Io sono indulgente con questo padre. Perché bisogna arrivare dove lui non arriva. In questo caso poi ill'...Cosa è successo Roma - Siviglia, la storia di: 'Mi laureo in biologia ma mionon verrà perché preferisce andare a Budapest' IL RETROSCENA Semplice. La mattina della rifinitura, quando ...