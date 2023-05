Marsiglia – Brest – probabili formazioni

(Di sabato 27 maggio 2023) Alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in casa per mantenere vive le speranze di qualificazione automatica alla Champions League, ilaccoglie ilall’Orange Velodrome per la sfida di sabato 27 maggio in Ligue 1. La squadra di Igor Tudor è stata sconfitta per 2-1 dal Lille lo scorso fine settimana, mentre gli ospiti si sono assicurati un posto nella massima serie grazie al trionfo sul Clermont con lo stesso punteggio. Il calcio di inizio die previsto alle 21 Anteprima della partitaa che punto sono le due squadreCon il Lens, avversario di Champions League, in campo solo domenica scorsa, ilha avuto l’opportunità di mettere sotto pressione il Sang et Or sabato ...

Marsiglia - Brest: Pronostico, formazioni e dove vederla in TV e ... Calcio d'Angolo

In attesa di pensare al mercato e alle voci sulla Juventus, Tudor vuole vincere già domani quando affronterà in casa il Brest. Marsiglia (3-4-2-1): Lopez; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Rongier, Vere ...Scommesse che brillano grazie alle Quote Maggiorate, fra Tennis e Calcio: lavagne che offrono quote ben superiori alla media.