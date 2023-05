Spicca la presenza di, al ritorno in una competizione internazionale assoluta dopo la drammatica sparatoria del 2019 che l'ha costretto su una sedia a rotelle. Il 23enne triestino ha ...Il triestino torna in una rassegna iridata assoluta dopo la tragica vicenda del 2019 ROMA -torna in vasca in una competizione internazionale assoluta. Ferito alla schiena in una sparatoria nel 2019 per uno scambio di persona e da due anni su una sedia a rotelle, il 23enne ...E dopo un GF Vip che gli ha donato un incontro, quello con il nuotatore, ma che è rimasto in sospeso. Quasi in potenza. Aldo Montano all'Isola dei Famosi . Talento in una famiglia di ...

Manuel Bortuzzo: “Sono tornato a credere in me stesso, sarò nella Nazionale paralimpica” La Stampa

Il direttore tecnico Vernole: "Una Nazionale forte, che cercherà di difendere al meglio i due titoli mondiali conquistati a Londra nel 2019 e a Madeira nel 2022" ...Il triestino torna in una rassegna iridata assoluta dopo la tragica vicenda del 2019 ROMA (ITALPRESS) - Manuel Bortuzzo torna in vasca in ...