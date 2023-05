Manganellata dai vigili | donna presenta denuncia Il Il pm visiona i video per sciogliere i dubbi

Bruna, la donna transgender che lo scorso mercoledì 24 maggio è stata accerchiata da quattro agenti della polizia locale e colpita con un manganello, ha vinto la sua paura e si è presentata nello ..."Ha una brutta ferita alla testa col sangue raggrumato, compatibile con una, è ... che ha spiegato anche che la 42enne le ha raccontato di essere stata "aggredita e pestatavigili" ...Bruna, la donna transgender che lo scorso mercoledì 24 maggio è stata accerchiata da quattro agenti della polizia locale e colpita con un manganello, ha vinto la sua paura e si è presentata nello ...

Bruna, la donna manganellata dai vigili: “Denuncio tutti. Ero agitata ma non ho fatto nulla” IL GIORNO

Ha vinto la sua paura e si è presentata nello studio dell'avvocato Debora Piazza, per denunciare quanto accaduto in via Sarfatti a Milano.Domenica a Milano le associazioni arcobaleno scenderanno in piazza per dare il loro sostegno e chiedere verità sulla vicenda di Bruna, la donna transessuale brasiliana presa a manganellate ...