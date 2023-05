Manchester City | Guardiola e il Treble | “Cosa serve per farlo? Rilassarci e

... che con il materiale umano che avevo addisposizione, più di questo non potevo fare, e se invece dei brocchi che avevo, mi avessero dato quelli del, t ettù stassicuro che ti facevo il ...Come sapete, il West Ham vincerà l'inutile Conference League contro la Fiorentina a Praga, e ilalzerà la Champions dopo avere asfaltato l'Inter, rendendo felice lo sceicco degli ...In occasione della sfida con il, è arrivata l'investitura definitiva. Ecco quanto riferito ai microfoni di TV PLAYPur non rendendosi protagonista di una prestazione scintillante nella finale contro la Fiorentina, l'...

Guardiola: "Il focus è sullo United, non l'Inter. Per vincere stacchiamo la spina" La Gazzetta dello Sport

In campo anche la Roma e l’Inter, rispettivamente contro Fiorentina e Atalanta, impegnate il 31 maggio e il 10 giugno nelle finali di Europa e Champions League.Il pronostico di Brentford-Manchester City, match per il 38° turno di Premier League, in programma per domenica 28 maggio alle ore 17:30 ...