(Di sabato 27 maggio 2023) AGI - "Non capisci niente". "Zitta che non sei nessuno!". Si rivolgeva, così, ad alcuni bambini dell'asilo, una maestra del Viterbese, sospesa dal servizio per 12 mesi e finita sotto inchiesta per maltrattamenti da parte della procura guidata da Paolo Auriemma. Un' indagine durata diverse settimane e culminata con l'emissione di una misura interdittiva, firmata dal gip, grazie ai video e telecamere piazzate per oltre un mese dai carabinieri nella scuola. La maestra, ovviamente, ignorava di essere 'monitorata' dai militari dell'Arma che hanno così potuto svelare "un 'metodo' educativo e didattico improntato a un rimarcato autoritarismo, condotte aggressive e comportamenti denigratori".

Maltrattava i bambini dell'asilo, sospesa una maestra nel Viterbese [VIDEO] AGI - Agenzia Italia

