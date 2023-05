Maltempo | martedì Mattarella in Emilia Romagna

(Di sabato 27 maggio 2023) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica, Sergio, visiteràprossimo 30 maggio le zone dellacolpite dall'alluvione. Nel corso della visita, che riguarderà diverse località, incontrerà in mattinata a Forlì i soccorritori e la cittadinanza. Nel pomeriggio avrà luogo l'incontro a Faenza con i sindaci. I giornalisti interessati a seguire i due eventi -spiega un comunicato- possono rivolgersi alle Prefetture di Forlì e Ravenna. Sarà cura dell'ufficio stampa del Quirinale rendere noto nei prossimi giorni il programma completo e gli orari della visita.

La raccolta di materiali che si è svolta tra23 e venerdì 26 maggio presso il Centro ... iniziativa promozionale della Coop per gli alluvionati Gemmano: 500mila euro i danni del. ...... iniziativa promozionale della Coop per gli alluvionati Gemmano: 500mila euro i danni del. Gettone dei consiglieri devoluto agli alluvionati Santarcangelo:"Tre pennellate di giallo".È prevista per30 maggio la disponibilità di tutta la linea Ferrara - Ravenna - Rimini con ...per le attività di ripristino dell'infrastruttura a seguito dei danni provocati dal. Le ...