La strada è allagata, ma unache porta con sé suo figlio nel passeggino decide di attraversare ugualmente sfidando la ... morto 45enne: voleva salvare l'auto dalla piena, bambino cade ...leggi anche, acque stagnanti pericolo per la salute: vaccinazioni in E - R La Candida ... leggi anche Palermo, giovanemuore per infezione 20 giorni dopo il parto FOTOGALLERY ©Ansa ......12 maggio Bicincittà con partenza ed arrivo al Parco Ducci 10 Maggio 2013 PISA - Festa della, ... danni: a disposizione la struttura Amministrativa dell'Unione dei Comuni 26 Maggio 2023 ...

Maltempo, mamma attraversa la strada allagata con il passeggino: il bambino cade in acqua leggo.it

La strada è allagata, ma una mamma che porta con sé suo figlio nel passeggino decide di attraversare ugualmente sfidando la fiumana d'acqua. Una situzione rischiosa, ..."Siamo orgogliosi di poter contare su persone che dal 1979 si spendono in modo così convinto e di contribuire in modo tanto concreto ad un futuro sempre più libero dai tumori" ...