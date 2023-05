Maltempo | Calderone | proteggere imprese e lavoro | tempi brevi su Cigs

(Di sabato 27 maggio 2023) In Emilia Romagna e nelle zone colpite dalle inondazioni il governo intende "mettere in protezione il, perché non ci possiamo permettere come Paese di perdere neanche un'azienda. Le domande di ...

Per ogni settore che noi mettiamo in protezione - ha detto- ci sarà una sola modalità di fare richiesta, tanto più veloce e snella possibile perché conterremo al massimo tutte quelle che ...La ministra lavora con Giorgetti eanche su decontribuzione per prossima stagione. "... flagellata e drammaticamente colpita dal. "Quello che è successo è una tragedia, lo dobbiamo ...... sabato, sempre in Emilia - Romagna, delle ministree Santanchè, così come la riunione ... ora si teme la contaminazione delle acque alluvionali Bignami: 'Nel decretofocus sul lavoro.

Maltempo, Calderone: proteggere imprese e lavoro, tempi brevi su ... Tiscali Notizie

"Confido di riuscire a chiudere il processo di definizione della circolare dell'Inps pochissimi giorni dopo della pubblicazione del decreto, che interverrà la ...Un violento temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio in provincia di Brescia. Le zone più colpite sono quelle di Caino, Nave, Concesio in Val Trompia con le strade trasformate in torrenti di fang ...