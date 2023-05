Magnini e la Palmas sventano un furto in strada | alle urla di una turista intervengono e bloccano la ladra

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 27 maggio 2023) Filippoe Giorgiahanno sventato una Milano, e hanno pure bloccato lache, beccata il flagrante, ha subito cercato di fuggire. E con buona pace dei consiglieri dem di Palazzo Marino, che hanno invocato a più riprese il rispetto della privacy delle borseggiatrici attive in metro e sui bus, e degli autori di furti con destrezza inferti dal tavolino di un bar o mentre si è in coda a uno sportello o alla cassa di un sito archeologico, gridando allo scandalo per la registrazione e il risalto mediatico datogesta dei mano di fata di turno, anche questa vicenda – per fortuna a lieto fine per la vittima – salta subito agli occhi dell’opinione pubblica.e launa Milano Già, ...