Maggio dei Monumenti 2023 | coperture reading in ricordo di Mauro Giancaspro

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minutiUn festival della lettura nella storica via dei librai: si intitola “Ricomincio da Port’Alba” uno dei più interessanti appuntamenti del terzo weekend deldei, promosso dal Comune di Napoli con il finanziamento della Città Metropolitana di Napoli. In programma da venerdì 26 a domenica 28a via Port’Alba, la rassegna proporrà presentazioni di libri, talk,, un originale speed-date letterario e, non ultimo, un o, indimenticato direttore della Biblioteca Nazionale di Napoli. “Un’iniziativa coerente con la storica vocazione di Port’Alba e con i progetti dell’Amministrazione Manfredi: valorizzare l’identità dei luoghi ed utilizzare la cultura come volano di sviluppo” – ha ...