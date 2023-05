Mafia | Meloni | “Si avvicina sconfitta definitiva grazie a servitori Stato”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 27 maggio 2023) La presidente del Consiglio in un messaggio per i 30 anni dalla strage di Via dei Georgofili a Firenze: "Nessun italiano potrà mai dimenticare" “Un feroce attacco allo, una guerra dichiarata alla Repubblica per vendicarsi del carcere duro, una ferita gravissima inferta all’Italia e al suo patrimonio artistico e culturale. Nella notte tra il 26 e il 27 maggio di trent’anni fa ladecise di colpire con tutta la sua forza Firenze, facendo saltare in aria un’autobomba carica di 250 chilogrammi di esplosivo sotto l’Accademia dei Georgofili”. Lo scrive la presidente del Consiglio Giorgia, in un messaggio per i 30 anni dalla strage di Via dei Georgofili a Firenze. “Il crollo della Torre delle Pulci uccise Fabrizio e Angela Nencioni, le figlie Nadia di 9 anni e Caterina di appena 50 giorni. A perdere la vita anche Dario ...