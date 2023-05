(Di sabato 27 maggio 2023) commenta Sono passatidalladi via dei. Nell'esplosione di una autobomba morirono cinque persone: Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, marito e moglie, le loro ...

Nella notte tra il 26 e il 27 maggio di trent'anni fa ladecise di colpire con tutta la sua forza, facendo saltare in aria un'autobomba carica di 250 chilogrammi di esplosivo sotto l'...Nella notte tra il 26 e il 27 maggio di trent'anni fa ladecise di colpire con tutta la sua forza, facendo saltare in aria un'autobomba carica di 250 chilogrammi di esplosivo sotto l'...Nella notte tra il 26 e il 27 maggio di trent'anni fa ladecise di colpire con tutta la sua forza, facendo saltare in aria un'autobomba carica di 250 chilogrammi di esplosivo sotto l'...

Mafia, a Firenze trent'anni fa la strage di via dei Georgofili: la città ricorda le vittime dell'attentato TGCOM

Sono passati trent'anni dalla strage di via dei Georgofili a Firenze. Nell'esplosione di una autobomba morirono cinque persone: Fabrizio Nencioni e Angela Fiume, marito e moglie, le loro figlie Cateri ...(Adnkronos) - "Un feroce attacco allo Stato, una guerra dichiarata alla Repubblica per vendicarsi del carcere duro, una ferita gravissima inferta all’Italia e al suo patrimonio artistico e culturale.