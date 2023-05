Lutto a Monreale | si è spento il professore e artista Sergio Mammina

La città dipiange la scomparsa di Lorenzo Salamone, firma storica del Giornale di Sicilia e corrispondente della cittadina normanna per quasi cinquant'anni. Salamone è deceduto ieri all'età di 91 anni, ...per la morte di Lorenzo Salamone, 91 anni. Era un giornalista apprezzato, il più anziano cronista monrealese. Era stato corrispondente dadel Giornale di Sicilia e gestore di ......servizio nella caserma dei Carabinieri Posted on 29 Aprile 2022 29 Aprile 2022 Author Redazione Gravea Sassello per la morte della 27enne Jessica Campanella. La giovane, originaria di,...

MONREALE, 24 maggio – Si sono svolte oggi pomeriggio, nella chiesa di San Castrense a Monreale, le esequie di Lorenzo Salamone, il decano dei giornalisti monrealesi, scomparso ieri all'età di 91 anni.Come ha raccontato in una intervista su Filodiretto Monreale, era nato il 10 Giugno del 1931. Mentre vi lavorava, da macchinista, tra un lavoro ed un altro, osservava, come si effettuava la… Leggi ...