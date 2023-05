L’unico cambio di regole che ha visto la nascita di attaccanti da 40 gol a stagione come Dixie Dean | Guy Whittingham e Aleksandar Mitrovic

Leggi su justcalcio

(Di sabato 27 maggio 2023) Sito inglese: L’impulso per segnare un gol scattò nell’estate del 1925 con una revisione della legge 11 delledel gioco: la regola del fuorigioco. Prima di allora, dovevano sempre esserci tre difensori tra l’attaccante e la porta quando la palla veniva giocata a loro. Questo regolamento è stato spietatamente sfruttato dai difensori dopo la prima guerra mondiale; in particolare, Bill McCracken, un terzino nordirlandese del Newcastle, ha perfezionato una trappola del fuorigioco che ha intrappolato in avantiuna ragnatela che cattura le mosche. Innumerevoli difese presto copiarono il suo esempio. I gol diminuirono, le presenze diminuirono, le autorità calcistiche furono prese dal panico e la nuova legge – solo due difensori tra attaccante e porta – entrò in vigore per la1925-26. Il cambiamento è stato ...