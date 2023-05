L’ultima tappa non sarà decisiva | Giro d’Italia assegnato | scongiurato il brivido degli abbuoni

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) Tramite la cronoscalata odierna è stato deciso che domaniPrimoz Roglic ad alzare il Trofeo Senza Fine, premio che spetta al vincitore del2023. È un successo meritato quello dello sloveno della Jumbo – Visma, che quest’oggi si è reso protagonista di una prova strepitosa che gli ha permesso di superare il britannico Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) in classifica generale e di assicurarsi dunque il quarto trionfo in un Grandedopo i tre alla Vuelta a España (nel 2019, 2020, 2021). Una vittoria cercata e voluta dall’inizio alla fine, ma che è sembrata difficile da raggiungere fino allaodierna. Primoz oggi partiva con il compito non di certo facile di recuperare 26” a Thomas, ma alla fine è riuscito a ribaltare tutto con una magnifica prestazione che gli ha consentito di ...