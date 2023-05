Lukaku sfida Dzeko | in palio un posto da titolare a Istanbul ? CdS

Leggi su inter-news

(Di sabato 27 maggio 2023) In casa Inter è partito il rush finale verso la finale di Champions League a. In particolare laè particolarmente accesa per ildi attaccantedi fianco a Lautaro Martinez. Come riportato dal Corriere dello Sport c’è un favorito. DUELLO INTERNO ? L’Inter dopo tante difficoltà vuole regalarsi un finale di stagione da ricordare. La vittoria in Coppa Italia fa ben sperare, ma potrebbe aver lasciato tanta stanchezza nelle gambe. Ecco perché questa sera Simone Inzaghi continuerà a insistere con il turnover per cercare di gestire al meglio le forze. In particolare contro l’Atalanta dovremmo assistere all’ennesima alternanza tra campionato e coppe di Romelued Edin. Il belga è reduce dai 6 reti negli ultimi 6 incontri disputati in Serie A e contro i ...