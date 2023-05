(Di sabato 27 maggio 2023) Pochettino richiamaal. L'attaccante belga vuole restare a Milano, ma il suo futuro non dipende soltanto da lui. L'...

...stagione Il futuro diall'Inter per il momento è determinato da questo ultime tre partite della stagione. Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, il Chelsea lo avrebbe, ...... che ha ribaltato l'iniziale vantaggio viola siglato da Gonzalez), il tecnico nerazzurro hain panchina l'ex centravanti della Roma, sostituendolo con... Di Lorenzo (85') e Gaetano (94') con in mezzo la rete del pareggio di Romelusiglato all'82'...il messaggio di calmarsi a Gagliardini (via Gosens) e lo stesso Inzaghi ha più volteil ...

Lukaku richiamato dal Chelsea: vertice di mercato con l'Inter Calciomercato.com

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: ecco i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi ...Nonostante la volontà del diretto interessato sia di restare all'Inter, ad oggi il futuro di Romelu Lukaku appare lontano da Milano. Il motivo, spiega La Gazzetta ...