L’ufficio privato di Leclerc e Sainz a Monte Carlo 

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 27 maggio 2023) La Ferrari è il luogo di lavoro che tutti sognano. Lo ha raccontato per il terzo anno di fila la certificazione Top Employer Italia. È dai tempi della Formula Uomo varata da Luca dizemolo che Maranello è diventato il posto dove tutti vorrebbero lavorare. Peccato non lo abbia mai capito il genio della Red Bull, Adrian Newey, ma questo è un altro discorso. In Ferrari però c’è anche un posto di lavoro che proprio comodo non è. È quello di Charlese Carlos: l’abitacolo della SF-23. Una persona normale non riesce neppure a entrarci. E dire che il sedile è fatto su misura, modellato sulle forme dei due piloti che però quando scendono nell’abitacolo si sentono sardine in scatola. Va detto che vale per tutte e 20 le monoposto che in questo fine settimana daranno vita al Gran premio di Monaco tra i guard-rail di ...