L' Ucraina dichiara l' imminente offensiva contro l' esercito russo

... secondo cui nell'ambito della "campagna di supporto informativo" per le Forze Armate è stato diffuso "uno spettacolare video" dedicato alla liberazione dell'dagli invasori russi. In un'...... per accelerare la fornitura di altri sistemi di difesa aerea di alta qualità all'", afferma ... Più di 30 persone sono state ferite, fra cui due bambini",Zelensky, citato da Ukrainska ...... per accelerare la fornitura di altri sistemi di difesa aerea di alta qualità all'", afferma ... Più di 30 persone sono state ferite, fra cui due bambini",Zelensky, citato da Ukrainska ...

Il piano cinese prevede tregua e riconoscimento dell'occupazione, secondo il Wall Street Journal - Russia e Cina allarmate dal possibile coinvolgimento della Nato nella guerra - Russia e Cina allarmate dal possibile coinvolgimento della Nato nella guerra RaiNews

Secondo il viceministro degli Esteri russo Michail Galuzin, l'Ucraina rinunciare sia Nato che all'Unione Europea.e riconoscere i territori illegalmente annessi. Più il russo come lingua di stato ...Chissà se ci siamo o se si tratta ancora di uno scampolo di propaganda. «E’ tempo di riprenderci ciò che è nostro». Queste le parole del comandante in capo delle forze armate dell’ Ucraina, Valerii Za ...