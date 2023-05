Luciano Schifone | “Manfredi rimedi | assurdo bloccare la circolazione a piazza Plebiscito”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 27 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Cinque giorni di caos e problemi alla cittadinanza perché si è deciso di. Il dispositivo approntato dal Comune di Napoli per il concerto di Gigi d’Alessio èe inopportuno. Fermare completamente lapedonale significa costringere migliaia di napoletani, tra cui anziani e persone con difficoltà motorie, a fare attraversamenti assurdi anche per tornare a casa. Senza dimenticare i turisti». Lo afferma l’onorevole, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia e consigliere del ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano. «Capiamo le esigenze dell’artista partenopeo, ma tutto ciò rasenta il ridicolo. Non si puòcosì unacosì centrale senza ...