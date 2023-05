Lucia Bronzetti trionfa a Rabat | è suo il Wta 125 in Marocco

(Di sabato 27 maggio 2023)entrerà nel cuore di. Dopo aver perso dieci partite di fila nei main draw del WTA Tour, escludendo competizioni a squadre e WTA 125, la romagnola festeggia inil primo titolo in carriera. Nella finale del Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem (WTA 250 dotato di un montepremi di 259.303), numero 102 WTA, ha sconfitto 6-4 5-7 7-5 Julia Grabher, numero 74, austriaca alla prima finale WTA in carriera.diventa così la quinta italiana nell’albo d’oro del torneo dopo Rita Grande (2003), Alberta brianti (2011), Francesca Schiavone (2013) e Martina Trevisan (2022). Semifinalista anel 2022,ha completato una settimana che sa di rivincita. Ha eliminato Rebecca Peterson, Tatjana ...

Prima vittoria in un torneo WTA per la riminese. Sua la finale del 250 di Rabat giocata contro l'austriaca Julia Grabher (n.74 al mondo). L'italiana si impone per 6 - 4 5 - 7 7 - 5. Un nuovo successo italiano dopo la vittoria lo

La 24enne riminese batte in finale l'austriaca Julia Grabher in tre set: prima di lei, avevano vinto il torneo marocchino Grande (2003), Brianti (2011), Schiavone (2013) e Trevisan (2022)