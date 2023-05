Lucia Bronzetti recupera più di 30 posizioni nel ranking WTA! Che balzo in classifica dopo la vittoria a Rabat

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023)ha vinto il torneo WTA 250 di, sconfiggendo l’austriaca Julia Grabher nella finale andata in scena sulla terra rossa marocchina. L’azzurra ha conquistato il suo primo titolo nel massimo circuito e può così guardare con grande ottimismo verso l’imminente Roland Garros, secondo Slam della stagione di tennis che scatterà domani sul mattone tritato di Parigi. La 24enne si è resa protagonista di una splendida settimana in Africa, dando la dimostrazione di essere ulteriormente cresciuta dal punto di vista tecnico.ha inoltre operato un meravigliosoin avanti nelWTA. La nostra portacolori ha infatti risalito addirittura 37: aveva incominciato la settimana fuori dalla top-100 e ora si trova in 65ma ...