Lucia Bronzetti conquista Rabat! Primo WTA in carriera | battuta Julia Grabher in tre durissimi set

(Di sabato 27 maggio 2023)vince iltorneo WTA in. La riminese porta a casa il secondo successo tricolore del 2023, sconfiggendo nella finale del 250 di Rabat l’austriacacon il punteggio di 6-4 5-7 7-5. A Rabat, in sostanza, si parla per il secondo anno consecutivo italiano dopo l’assolo di Martina Trevisan nel 2022. In generale, tra Casablanca, Fes, Marrakech e l’attuale città ospitante è il quinto successo tricolore in Marocco: oltre ai due citati ci sono quelli di Rita Grande nel 2003 (Casablanca), Alberta Brianti nel 2011 (Fes) e Francesca Schiavone nel 2013 (Marrkaech). 37 i posti guadagnati dall’azzurra, che salirà al 65° posto e affronterà con grande fiducia il difficilissimo esordio al Roland Garros contro la tunisina Ons Jabeur....