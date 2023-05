Lucia Bronzetti alza il primo titolo in carriera | suo il WTA Rabat

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 27 maggio 2023) Il WTA diresta ufficialmente in Italia! Di certo non per posizionamento geografico, bensì per la sua detentrice. Dopo il successo dello scorso anno da parte di Martina Trevisan, poco faha fatto il bis superando in finale Julia Grabher. Per la tennista di Rimini si tratta delinal termine di un incontro durato quasi tre ore.trionfa a– Crediti Foto: Federtennis FacebookUna partita intensa e ribattuta colpo su colpo da entrambe le contendenti. A spuntarla però è statache ha superato l’austriaca Julia Grabher in tre set, terminati 6-4, 5-7 e 7-5. Una partita ...