Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 27 maggio 2023 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 27 maggio 2023) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 25, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 30 (79) 4 (70) 16 (65) 46 (54) 34 (52) Cagliari: 28 (69) 37 (58) 72 (58) 39 (54) 90 (49) Firenze: 72 (71) 45 (66) 65 (63) 63 (54) 56 (50) Genova: 60 (113) 40 (82) 25 (82) 16 (61) 56 (55) Milano: 6 (113) 39 (100) 76 (93) 88 (57) 11 (54) Napoli: 40 (67) 49 (67) 31 (58) 34 (56) 7 (51) Palermo: 60 (88) 56 (72) 77 (72) 33 (69) 24 (62) Roma: 78 (67) 12 (64) 75 (60) 63 (55) 21 (46) Torino: 80 (102) 57 (67) 5 ...

Si può giocare al, ale al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l' estrazione precedente di giovedì 25 maggio 2023, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i ...e 10eLotto , le estrazioni di sabato 27 maggio 2023 : su Leggo.it in tempo reale tutti i numeri vincenti, con il jackpot delche assegnava oggi 35,3 milioni di euro.ARTICOLO PRECEDENTE Estrazione VinciCasa di venerdì 26 maggio 2023: i numeri di oggi Ultime notizie Estrazioni del, dele del Million Day Estrazione VinciCasa di venerdì 26 maggio ...

Estrazioni Lotto e SuperEnalotto giovedì 25 maggio 2023, numeri vincenti e quote Fanpage.it

Il bar Paradiso di Atripalda si conferma baciato dalla fortuna. Nuova visita della dea bendata: nell’esercizio commerciale di via Appia, infatti, si registra un’altra vincita al Superenalotto. Questa ...I 37mila punti vendita raccoglieranno anche donazioni spontanee. Il ceo Francesco Durante: «Un contributo per accelerare il ritorno alla normalità» ...