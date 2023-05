L’Ordine mi processa per l’intervista? Vi do una notizia

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 27 maggio 2023) Qualche giorno fa, vi ho raccontato come qualche genio deldei Giornalisti della Lombardia mi avesse convocato in un’udienza per aver intervistato la vice-ministra degli Esteri ucraina senza contraddittorio. Chissà come mai, dopo tutto il battage che abbiamo fatto, ci hanno ripensato e hanno presentato un’autotutela che, di fatto, mi esonera dal presentarmi. Dicono non ce ne sia bisogno, quindi evidentemente si sono accorti del loro sbaglio. Ci tengo quindi a ringraziare Mattia Feltri per avermi dato una mano sulla Stampa e tutti quanti voi per il supporto ricevuto sui social e su questo sito. Questa battaglia non nasceva per la mia questione personale, ma ambiva ad essere una battaglia di libertà. Il fatto che nel mio caso il consiglio di disciplina abbia capito l’errore fatto, non deve infatti farci dimenticare il principio da cui siamo partiti. Attenzione ...