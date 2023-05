Lo show di Decibel Bellini per lo scudetto del Napoli

(Di sabato 27 maggio 2023) Dalla voce del “Maradona” alla festa per lodel. E’ “&Friends”, Daniele, l’omaggio che il cantore delle gesta del terzopartenopeo ha voluto riservare agli amici nell’esclusiva Terrazza Ramè del Gold Tower Lifestyle Hotel. La location unica della struttura partenopea ha vissuto una serata alla quale hanno partecipato personaggi del mondo calcistico napoletano come Stefano Ceci, Fabiano Santacroce, gli attori di Gomorra Arturo Muselli e Roberto Olivieri, il rapper Livio Cori, l’attrice Mirea Flavia Stellato, il musicistaFrancesco Da Vinci, il regista-attore Gennaro Scarpato e ancora Enock Barwuah, Ciro Sorbino, Salvatore Cirillo, Marco Marella, conosciuto sui social come “Ilmenestrelloh”, Barbara Petrillo, Carlo ...

Dalla voce del 'Maradona' alla festa per lo scudetto del Napoli. E' 'Napoli&Friends', Daniele Decibel Bellini, l'omaggio che il cantore delle gesta del terzo scudetto partenopeo ha voluto riservare agli amici nell'esclusiva Terrazza Ramè del Gold Tower Lifestyle Hotel. La location unica ...

