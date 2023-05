Lo chiamavano Jeeg Robot | come finisce il film?

(Di sabato 27 maggio 2023) Lodi Gabriele Mainetti,con Enzo (Claudio Santamaria) che, creduto morto dopo lo scontro con lo Zingaro (Luca Marinelli), e acclamatoun eroe, guarda Roma dalla sommità di un colle, per poi indossare la maschera regalatagli da Alessia (Ilenia Pastorelli) e spiccare un volo in aria; ilsi conclude con la sua figura sospesa a mezz’aria, mentre sullo schermo svetta il titolo. Enzo Ceccotti è un ladruncolo di Roma, che vive di espedienti e piccole operazioni criminali nell’orbita di una banda locale, comandata da Fabio, detto lo Zingaro, giovane capetto di zona perseguitato da manie di grandezza; un giorno Enzo, per sfuggire a una pattuglia della Polizia di Stato, si immerge nel Tevere. Una volta uscito, comincia a sentirsi ...

Da Gabriele Mainetti, lo stesso regista di ’Lo chiamavano Jeeg Robot’ la storia di un gruppo di circensi dotati di poteri sovrannaturali. Nel cast, un’ irriconoscibile Claudio Santamaria. Da vedere.«Voglio mettermi alla prova, passare alla regia. Noi donne possiamo raccontare in modo più vero il tempo che viviamo. E invece si fanno commedie e i protagonisti sono ...