Livorno Rigenerazione urbana | accordo con 19 sindaci su 13 progetti

(Di sabato 27 maggio 2023) La programmazione europea 2021-2027, attraverso il Fondo sociale europeo, destina nuove risorse per incentivare l’inclusione sociale nella realizzazione diintegrati dicon l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato e inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane. Sono state individuate 13 “Strategie territoriali” che interesseranno 19 comuni della Toscana e che saranno finanziate con 80 milioni del Fondo europeo di sviluppo regionale FESR 2021-2027. Tra ifigura quello relativo agli Hangar creativi – Spazi rigenerati per arte, cultura e impresa. Il progetto intende puntare alla integrazione di molteplici spazi/servizi del compendio “ex-Atl” che accoglieranno: 1. spazi polivalenti per ...

... per la predisposizione di un piano di governo del territorio per stimolare la... In comuni come Pavia, Como, Biella,, le perdite idriche " per intenderci " sono inferiori al 15%. ......a' Mozione dei Consiglieri comunali Mirabelli, Marengo, Lucetti, Tomei, Cecchi, Girardi, Pritoni, Semplici, Fenzi, Ferretti, Agostinelli, Bianchi, Di Cristo, Nasca e Pacini: '...... il progetto che promuove pratiche etiche, ecosostenibilità,, arte e chiavi per un ... Castagneto Carducci e San Vincenzo, quindi per la sua seconda edizione sbarca amantenendo il ...