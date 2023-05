LIVE – Olimpia Milano-Sassari 68-41 | gara-1 semifinale playoff Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 27 maggio 2023) Ilindi, sfida valida come-1 delladeidellaA1di. Come nello scorso anno, i meneghini e i sardi si ritrovano a contendersi un posto nellache assegnerà il titolo di Campione d’Italia. Il tutto, dopo che entrambe le formazioni hanno battuto per 3-1 ai quarti, rispettivamente, Pesaro e Venezia. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 27 maggio sul parquet del Mediolanum Forum, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL PROGRAMMA DELLARISULTATI ...