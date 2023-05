(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualeU20,per l’. L’Under 20 ha iniziato con una vittoriacontro il Brasile, vincendo per 3-2 grazie alla straordinaria doppietta di Casadei e un gol decisivo di Prati. Nonostante l’iniziale slancio, la nazionale di Nunziata ha poi subito una sconfitta contro la Nigeria nel secondo incontro del girone, con un risultato di 0-2. La nazionalena affronterà ora la. Attualmente, la Nigeria ...

... con la possibilità di seguire alcuni eventi indal proprio pc o smartphone. Sempre più ... Secondo uno studio recente, più del 75% di tutte le scommesse sportive inviene effettuato online. ...Il video Ecco che a poche ore dal suo approdo al Festival dell'Economia Trento, dove Cruciani condurrà il programma radiofonico 'La Zanzara' in formato(in piazza Cesare Battisti con il collega ......il loro show in giro per l'anche nel mese di luglio: il duo si esibirà sabato 8 luglio al Beer Music Festival di Cerredolo di Toano, Reggio Emilia, mentre sabato 22 luglio il loroaprirà ...

LIVE Italia-Repubblica Dominicana, Mondiali calcio U20 in DIRETTA: sfida decisiva per la qualificazione OA Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Italia-Repubblica Dominicana, Mondiali calcio U20, sfida decisiva per l’Italia. L'Italia U ...Disponibile sulle piattaforme digitali “DEBOLE”, il nuovo singolo di Valentina Tioli che sarà anche in rotazione radiofonica.