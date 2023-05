LIVE Italia-Repubblica Dominicana 3-0 | Mondiali calcio U20 in DIRETTA | Ambrosino e la doppietta Casadei portano la nazionale agli ottavi di finale!

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.00che convince, guadagnandosi l’agognato passaggio del turno per glidi finale,die il gol difirmano le reti decisive.di finale probabilmente contro l’Inghilterra mercoledì 31 maggio. L’Inghilterra infatti per passare il turno non deve perdere con l’Iraq per oltre 4 gol di scarto. 98? Finisce la partita,3-0 U20. L’si qualificadi finale. 96? Pisilli sfiora la quarta rete. 94?che gestisce questi minuti finali. 92? Ci saranno altri sei minuti di recupero. 90? Fuori Alvarez e Valdez, ...

MENDOZA ( ARGENTINA ) - Terza ed ultima partita del Gruppo D del Mondiale U20 per gli azzurrini del ct Carmine Nunziata . L'U20 , dopo la straordinaria vittoria all'esordio contro il Brasile ed il successivo ko contro la Nigeria , è attesa dalla sfida in programma all' Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza contro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98' Finisce la partita, Italia-Repubblica Dominicana 3-0 U20. L'Italia si qualifica agli ottavi di finale. 96' Pisilli sfiora la quarta rete. 94' Italia che g ...