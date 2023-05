LIVE Italia-Repubblica Dominicana 2-0 | Mondiali calcio U20 in DIRETTA | raddoppia Ambrosino!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) 54? Gooooooooooooooooool, Ambrosino, piatto al volo che trova il secondo palo,2-0 U20. 52? Montevago con il destro sfiora la traversa. 50? Dentro Lipani, fuori Prati nell'. 48? Fuori Pafundi e dentro Montevago nell'. 46? Inizia il secondo tempo! 20.51che gioca bene ma non trova la conclusione precisa per chiudere la partita, secondo tempo che si prospetta decisivo anche per i cambi a disposizione. A tra poco per la ripresa! 49? Finisce il primo tempo,1-0 U20. 47? Ci saranno altri due minuti di recupero. 45? Baldanzi dalla distanza impegna Valdez che para in due tempi. 43? Ambrosino ...