LIVE Italia-Repubblica Dominicana 1-0 | Mondiali calcio U20 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.51che gioca bene ma non trova la conclusione precisa per chiudere la partita, secondo tempo che si prospetta decisivo anche per i cambi a disposizione. A tra poco per la ripresa! 49?iltempo,1-0 U20. 47? Ci saranno altri due minuti di recupero. 45? Baldanzi dalla distanza impegna Valdez che para in due tempi. 43? Ambrosino non trova nessuno in area di rigore. 41? Giallo per Pafundi, fallo sulla corsia sinistra. 39? Pafundi proba la giocata, la difesa blocca il tentativo del giovane fantasista. 37? Cross di Giovane bloccato. 35? Dominio dell’che vuole arrivare al raddoppio. 33? Fallo in attacco di Casadei. 31? Ammonito Ghilardi che ...