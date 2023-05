LIVE Italia-Repubblica Dominicana 1-0 | Mondiali calcio U20 in DIRETTA | Ambrosino sfiora il raddoppio!

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA43?non trova nessuno in area di rigore. 41? Giallo per Pafundi, fallo sulla corsia sinistra. 39? Pafundi proba la giocata, la difesa blocca il tentativo del giovane fantasista. 37? Cross di Giovane bloccato. 35? Dominio dell’che vuole arrivare al raddoppio. 33? Fallo in attacco di Casadei. 31? Ammonito Ghilardi che era diffidato, salterà il prossimo turno. 29? Problema fisico per un altro giocatore della. 27? de Pena è uscito per un problema muscolare. 25? Fuori de Pena, dentro Vasquez nella. 23?il raddoppio. 21? Goooooooooooooool, Casadei, di testa trova l’angolo giusto sul primo palo, ...

MENDOZA ( ARGENTINA ) - Terza ed ultima partita del Gruppo D del Mondiale U20 per gli azzurrini del ct Carmine Nunziata . L'U20 , dopo la straordinaria vittoria all'esordio contro il Brasile ed il successivo ko contro la Nigeria , è attesa dalla sfida in programma all' Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza contro ...

Diretta Repubblica Dominicana-Italia U20 0-1: ora LIVE la partita di oggi Corriere dello Sport

Quella data si sta avvicinando in maniera sempre più inesorabile, ma questa sera c'è un appuntamento importante: perché l'Atalanta ha ancora una chance per ...