LIVE Italia-Repubblica Dominicana 0-0 | Mondiali calcio U20 in DIRETTA | destro a giro di Ambrosino!

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Cross di Ambrosino che non trova Casadei. 9?di Ambrosino che non impegna Valdez. 7? Tiro di Montes, respinge la difesa azzurra. 5? Ammonito De Pena, fallo su Baldanzi. 3? Il campo non è in perfette condizioni,che prova a dominare il gioco. 1? Inizia la partita! 19.55 Inni nazionali in corso! 19.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle due nazionali. 19.45 Nella nazionale dellatra i più talentuosi senza dubbio Alejandro Martin e Montes. 19.40 L’nella precedente partita ha perso contro la Nigeria dopo il bel debutto contro il Brasile battuto 3-2. 19.35 Nunziata continua a puntare sul doppio trequartista con Baldanzi e Pafundi. 19.30 Partita decisiva ...