LIVE Inter-Atalanta 2-1 | Pasalic accorcia in mischia

(Di sabato 27 maggio 2023) Due strade, per l', per accedere alla Champions League 2023-'24: vincere quella in corso nella finale di Istanbul contro il Manchester...

2 Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in- Atalanta , anticipo del sabato della penultima giornata di Serie A:- ATALANTA Sabato 27/05 h. 20.45 Arbitro: Orsato Assistenti: Giallatini - Berti Quarto ufficiale: Colombo VAR: Fabbri AVAR: Abisso 9' - Annullato il gol di Calhanoglu per fuorigioco di partenza ...Il match valido per la 37esima giornata di Serie A trae Atalanta: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca A San Siro,e Atalanta si affrontano nel match valido per la 37esima giornata di Serie ...- Atalanta, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma sabato 27 maggio alle 20.45,- Atalanta sarà trasmessa in TV su DAZN, Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport ...

Gasperini vuole i tre punti per tornare in corsa per il quarto posto, mentre per l'Inter di Inzaghi si tratta del match point, una vittoria significherebbe matematica certezza della qualificazione all ...MILANO - Inter-Atalanta, 37° turno del campionato di serie A. Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità.