LIVE Giro d’Italia 2023 | Cronometro Monte Lussari in DIRETTA | Vine insidia la leadership di Riccitello | tra poco la sfida per il trionfo rosa

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELSTARTLIST E ORARI PARTENZE DELLA16.55 Siamo sempre più vicini al momento decisivo del! La tensione inizia a salire. 16.54 Parte Lennard Kämna. Ci sono in ballo anche i piazzamenti in top10: Il tedesco ha 14” di vantaggio su Leknessund, 41” da recuperare ad Arensman e 44” su Pinot. Potrebbe esserci battaglia tra di loro. 16.52 Ricordiamo la classifica provvisoria: 1Matthew 46.19 24.095 2 CHAMPION Thomas 48.16 1.57 23.122 3 DOMBROWSKI Joe 48.18 1.59 23.106 4 HEALY Ben 48.25 2.06 23.050 5 MATTHEWS Michael 48.34 2.15 22.979 16.51 Andreas Leknessund inizia la sua prova. Il norvegese ha vestito la Maglia ...

Nonostante gli aggiornamenti di Imola, Ferrari continua a non esprimersi ai massimi livelli sul passo gara, mentre dà il meglio sulsecco in qualifica, che è anche da sempre il punto forte di ...Tempo di Lettura: 5 minuti Il suono irrompe al Dum Dum Republic. Dopo le tournèe inper il mondo, tra nord e sud America, Spagna, Europa, Berlino, Londra, fa tappa al Dum Dum ... Un lungoset ...LA CRONACA DELLA 19TAPPA https://sport.sky.it/ciclismo/2023/05/26/- italia - 2023 - tappa - 19 - oggi - classifica -L'ORDINE D'ARRIVO DELLA TAPPA DI VENERDI' 1) Santiago Buitrago (...

LIVE Giro d'Italia 2023, tappa di oggi in DIRETTA: ci siamo, ecco le Tre Cime di Lavaredo! OA Sport

Azione insistita della Salernitana con Candreva che apre per Kastanos, bravo a rientrare sul suo piede forte e far partire un tiro a giro imprendibile per Silvestri, che si stampa sotto l'incrocio all ...15:33 - Squadre in campo per l'inizio della ripresa. 45'+2 - Finisce il primo tempo. Juve che chiude la prima frazione sul 3-0 contro le neo campionesse d'Italia in una gara, ...