LIVE Giro d’Italia 2023 | Cronometro Monte Lussari in DIRETTA | Thomas difende 26? su Roglic e 59? su Joao Almeida

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELSTARTLIST E ORARI PARTENZE DELLAPERCHE’ LASARA’ INTERROTTA DUE VOLTE E QUANTO DURERA’ LA PAUSA Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella ventesima tappa del! La Corsa Rosa è arrivata al momento decisivo, quello in cui conosceremo tutti i verdetti ed in cui tutti i nodi verranno al pettine. Un’ultima, spettacolare giornata per cambiare i destini di una corsa e magari anche di una carriera intera. Il palcoscenico è quello delle grandi, grandissime occasioni: una prova contro il tempo su un terreno infernale ed inedito, il ...