LIVE Giro d’Italia 2023 | Cronometro Monte Lussari in DIRETTA | surreale impresa di Roglic! Ribalta tutto nonostante la sfortuna e agguanta la maglia rosa!

LA CLASSIFICA GENERALE DEL GIRO D'ITALIA 2023 STARTLIST E ORARI PARTENZE DELLA CRONOMETRO 18.04 Questa dunque la top10 della cronometro odierna, decisiva per la vittoria del Giro: 1 ROGLI? Primož 44.23 25.145 2 THOMAS Geraint 45.03 0.40 24.772 3 ALMEIDA João 45.05 0.42 24.7544 CARUSO Damiano 45.18 0.55 24.636 5 PINOT Thibaut 45.22 0.59 24.600 6 KUSS Sepp 45.28 1.05 24.545 7 MCNULTY Brandon 45.30 1.07 24.527 8 ARENSMAN Thymen 45.41 1.18 24.429 9 LEKNESSUND Andreas 46.12 1.49 24.156 10 VINE Jay 46.16 1.53 24.121 18.02 Il Giro ha avuto un finale incredibile, che ha regalato tutte le emozioni che forse sono mancate nelle altre 19 tappe. Emozioni incredibili che solo il ciclismo sa dare!

Giro d'Italia, 20^ tappa: la cronometro in diretta live Sky Sport

