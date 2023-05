LIVE Giro d’Italia 2023 | Cronometro Monte Lussari in DIRETTA | surreale impresa di Roglic! Ribalta tutto nonostante la sfortuna e agguanta la maglia rosa!

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELSTARTLIST E ORARI PARTENZE DELLA18.21 Con Primoz Roglic che abbraccia la sua famiglia, salendo poi sul podio facendo il “telemark” tipico gesto dei saltatori con gli sci, chiudiamo la nostra. È stato un piacere ed un onore raccontarvi questa giornata, cercando di farvi partecipare alla storia del ciclismo e dello sport. Vi ricordiamo di rimanere su OA Sport per tutte le analisi, gli approfondimenti, le dichiarazioni, l’intervento di Riccardo Magrini e tanto, tanto altro. Un saluto sportivo a tutti, appuntamento a domani per la chiusura a Roma! 18.18 Questa tappa è destinata a restare per sempre nella storia del...