LIVE Giro d’Italia 2023 | Cronometro Monte Lussari in DIRETTA | Riccitello in testa | si avvicina il momento decisivo

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELSTARTLIST E ORARI PARTENZE DELLA16.31 Ci avviciniamo sempre di più aldi questo. Mancano gli ultimi 15 corridori e da ora in poi i corridori partiranno ogni tre minuti. 16.30 Parte Bruno Armirail con la sua maglia di campione francese. Altro corridore che si è preso la scena in questo, vestendo anche la Maglia Rosa. 16.29 Brandon McNulty va vicino al compagno all’intermedio. 14’06”, appena 6 secondi peggio di Vine nella parte pianeggiante. 16.28 Parte Filippo Zana! Al via uno dei grandissimi protagonisti di questo, con una vittoria di tappa e ...