LIVE Giro d’Italia 2023 | Cronometro Monte Lussari in DIRETTA | partono i corridori del secondo gruppo | sale l’attesa per i big

14.12 Miglior tempo al primo intermedio per Jascha Sutterlin: 14'44" il tempo del tedesco della Bahrain-Victorious. 14.10 Prende il via Magnus Cort, terzo nella tappa di ieri delle Tre Cime di Lavaredo. 14.08 Partito Michael Matthews, vincitore della tappa di Melfi, la terza. 14.06 Il primo ad arrivare ai piedi della salita delè José Joaquin Rojas, che cambia bicicletta. 14.04 Ricordiamo l'orario di partenza di coloro che si giocheranno la classifica generale: 16:09 16:09 VINE Jay 16:14 16:14 MCNULTY Brandon 16:32 16:32 KUSS Sepp 16:53 16:53 KÄMNA Lennard 16:56 16:56 ARENSMAN Thymen 16:59 16:59 PINOT ...