LIVE Giro d’Italia 2023 | Cronometro Monte Lussari in DIRETTA | partono i corridori del secondo gruppo | Guernalec in testa

Leggi su oasport

(Di sabato 27 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELSTARTLIST E ORARI PARTENZE DELLA14.19 Passa sul primo intertempo Thomas Champion (Cofidis), sesto assoluto. 14.18 Curiosa intanto la scelta di Salvatore Puccio (Ineos-Grenadiers): oltre alla bici, nella zona di cambio ha scelto di sostituire anche il casco, mettendone uno da strada. 14.16 Due partenze interessanti per la storia di questo: prima Ben Healy, che ha dato spettacolo per la lotta alla maglia azzurra, poi Nico Denz, vincitore di due tappe. 14.14 Arriva ai piedi della salita anche Thomas Gloag. Vedremo quale sarà invece il tempo all’intermedio di Magnus Cort, che sembrerebbe davvero in palla. 14.12 Miglior tempo al primo intermedio per Jascha Sutterlin: ...